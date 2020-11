Kürzlich ärgerte sich der Kollege im Nebenzimmer lautstark über sich selbst. Er hatte in einem Beitrag einem Stadtratsmitglied die falsche Partei zugeordnet. Wenn das hin und wieder passiert, dann nicht aus Unwissenheit – das kann ich versichern – sondern weil es schnell gehen musste. Dann tippen die Finger nicht immer das, was der Kopf ihnen sagt.

Nicht selten vor einem Malheur bewahrt hat mich, dass sich Kollegen meine Texte vorgenommen haben, auch wenn der Feierabend schon längst überfällig war. So habe ich vor drei Jahren, ganz frisch als Volontärin in Gotha angekommen, in einem meiner ersten Beiträge den Oberbürgermeister auf Kurt umgetauft.

Auch die Ortsnamen machten es mir nicht immer leicht. Statt in Tüttleben zu berichten, fuhr ich in Teutleben Runden und wunderte mich, warum ich die Adresse nicht fand. Wo Tröchtelborn und wo Töttelstädt liegen, fragen Sie mich besser auch nicht. Obendrein Laucha und Leina, Aspach und Alach, sowie zweimal Hochheim in unmittelbarer Nähe zueinander!

Und dann sind da noch die Gemeinden, noch bestehend und bereits aufgelöst, die sich alle irgendwie aus „Apfelstädt, „Nesse“, „Tal“ und „Aue“ zusammensetzen. Der Landkreis Gotha und die angrenzende Region machen es zugezogenen Vielfahrern nicht leicht.