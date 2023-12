Guten Morgen im Kreis Gotha: Corona ist wieder da

David Müller schreibt über dieRückkehr der Krankheit – aus eigener leidvoller Erfahrung.

So besinnlich man sich die Vorweihnachtszeit wünscht und vorstellt, so ist sie vor allem die Lieblingszeit für Viren und Bakterien. Das ist wahrlich keine neue Erkenntnis, fällt aber in diesem Jahr im Kollegen-, Bekannten- und Verwandtenkreis ganz besonders auf. Und auch wenn Corona nicht mehr so gefürchtet wird, ist das Virus noch lange nicht weg. Die letzten zwei Wochen erwischte es mich zum zweiten Mal – und der Verlauf war wesentlich unangenehmer und langwieriger als vor anderthalb Jahren.

Hustenbonbons, Ingwertee und Tabletten wurden zu meinen besten Freunden.

Der Husten ist selbst jetzt noch ein stetiger Begleiter. Ansteckungen gänzlich kann man nicht verhindern. Aber vielleicht ist selbst beim kleinen Schnupfen das Tragen einer Maske eine gute Option. Meine Hausärztin dankte es mir, als ich mit Mund- und Nasenschutz das Behandlungszimmer betrat. Muss eine Maskenpflicht her? Ganz klar nein. Aber auf freiwilliger Basis wäre es doch eine Überlegung wert. Denn nach diesen zwei Wochen wünsche ich niemandem das, was ich erleben musste.