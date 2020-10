Markttage sind etwas herrliches. Man kann von einem Stand zum anderen bummeln und schauen, was es gibt. Jede Stadt hat bei den Angeboten in Sachen Wochenmärkte dabei etwas anderes zu bieten. Doch leider sind die Markttage immer zeitlich begrenzt, vor allem für Berufstätige oder Familien. Für sie bleibt dann meistens der Einkauf an den verbleibenden Samstagen in den Supermärkten.

Das könnte sich aber bald ändern, denn die Stadtverwaltung plant gerade für die berufstätige Bevölkerung einen sogenannten Feierabendmarkt anzubieten. Ich finde das eine gute Idee. Aus eigener Erfahrung, weiß ich, dass man nicht immer die Möglichkeit hat an festgelegten Markttagen, sich mit frischen Waren wie Obst, Gemüse oder anderen Sachen zu versorgen. Ich kenne das von anderen Städten, dort kann man auch in den Abendstunden noch über Märkte laufen. Jetzt also der Versuch so etwas auch in Gotha zu etablieren. Lassen wir uns also überraschen, wenn es am 9. Oktober auf dem Neumarkt von 16 bis 20 Uhr heißt: Willkommen auf dem ersten Feierabendmarkt. 18 Markthändler haben sich bereiterklärt und bieten neben regionalem Obst und Gemüse, auch Blumen, Pflanzen, Honig, Backwaren, Käsespezialitäten, Korbwaren, Trockenblumenkränze, Bekleidung und vieles mehr.