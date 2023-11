Guten Morgen im Kreis Gotha: Vier Worte und drei Punkte sind fast ein Streitthema unter Freundinnen

Ireen Wille misst Sprachnachrichten wenig Bedeutung zu. Ihre Freundin ist da anderer Meinung.

Das Unheil hat eine Farbe. Es ist grün. Und es kündigt sich jedes Mal auf die gleiche Weise an: mit vier Worten und drei bedeutungsschwangeren Punkten: „Jasmin nimmt Audio auf...“ Taucht diese Botschaft in meiner Whatsapp-Leiste auf, lässt meine Hand das Telefon reflexartig fallen, die Augen rollen fast schmerzhaft.

Ich hab sie sehr lieb und selten geht die Meinung zwischen uns beiden Freundinnen so weit auseinander. Aber in diesem einen Punkt – da kommt sie nicht zu selbigem. Sie lässt mich teilhaben an ihren Gedankengängen, Autofahrten, Spaziergängen und sämtlichen Wegen im Haus. Meist unterhält sie sich nebenbei noch mit dem Sohnemann oder gerät unterwegs mit Bekannten ins Gespräch. Irgendwo dazwischen liegt ihre Botschaft, die sie in der Sechseinhalb-Minuten-Sprachnachricht versteckt hat.

Auf meine Ausrede: „Kann ich grad nicht abhören. War’s wichtig?“ blinken wenige Augenblicke später die bekannten vier Worte und drei Punkte auf. Spätestens beim Bier zum Feierabend haben wir uns wieder lieb. Und kommunizieren auf die gute alte Art: im Gespräch.