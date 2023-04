Guten Morgen im Kreis Gotha: Was ein Stück Thüringen in Chicago macht

Victoria Augener schreibt über eine Idee aus Baden-Württemberg, die um die Welt geht – auch durch zwei Thüringerinnen.

„Nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg?“ So steht es auf einem kleinen, gelben Oval, das dem Betrachter nur auffällt, wenn er oder sie einmal kurz den Blick vom Big Ben abwendet. Vielgereiste kennen sie, die Sticker, die die Menschen aus dem Ländle überall auf der Welt verteilen – zuletzt entdeckt in London.

Die Marketingidee bleibt hängen – buchstäblich – und findet Nachahmer. Denn „Nett hier...“ liest man jetzt auch in Chicago. Nur eben nicht mit Verweis auf Baden-Württemberg, sondern auf ein 900-Seelen-Dorf im Werratal.

Die Übeltäterinnen sind zwei Freundinnen, die aktuell durch die USA reisen. Mitgenommen haben sie aus ihren Kleiderschränken nur das Nötigste, doch für allerhand selbst-entworfene Aufkleber ist Platz im Rucksack. Denn so sehr das Fernweh auch reizt, ein bisschen Heimatstolz reist immer mit. Jetzt weilen sie in Oklahoma. Wenn sie auf ihrer Reise gen Westen in Kalifornien angekommen sind, begleite ich sie ein Stück. Sollte ich dort einen „Nett hier, aber waren Sie schon mal in Gotha?“-Sticker sehen, erfahren Sie es hier.