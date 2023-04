Guten Morgen im Kreis Gotha: Wasserspiele im Frühjahr

Fremde Länder - fremde Sitten. In asiatischen Ländern wird das Frühjahr mit Wasserspielen begangen.

Für uns Thüringer ist der 13. April ein ganz normaler Wochentag, es sei denn, man gönnt sich nach dem Osterfest noch ein paar erholsame Urlaubstage in warmen Gefilden. Während man in unserer Region auf angenehme Frühlingstemperaturen wartet, sieht es in vielen asiatischen Ländern anders aus. Dort wird nämlich der 13. April als Tag des Frühjahrs- und Jahresbeginns gefeiert. Im Mittelpunkt steht dabei die Reinigung, die beispielsweise in Laos zeremoniell ausgeführt wird.

Dabei werden die Sünden des alten Jahres weggewaschen. In Thailand prägen Waschungen der Buddha-Statuen die Festlichkeiten, und in Myanmar begehen die Einwohner das sogenannte „Thingyan Wasserfest”, wo kein Kleidungsstück trocken bleibt.

Gut, dort ist es zu dieser Jahreszeit etwas wärmer als bei uns, sodass das Wasser auch eine kühlende Wirkung verursacht. Am meisten haben die Kinder ihren Spaß, denn sie können mit Wasserpistolen spritzen oder Wasserschläuche benutzen. Ich stelle mir gerade vor, wie es wäre, wenn auf dem Gothaer Haupt- oder Neumarkt ein Wasserfest stattfinden würde.