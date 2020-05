Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen im Landkreis Gotha: Blumen gehen immer

Trotz Homeoffice, Kontaktsperren und Reise-Einschränkungen, die uns die Corona-Krise seit mehr als sechs Wochen beschert, sollte man auch die schönen Dinge in seinem unmittelbaren Umfeld nicht vergessen. Sozusagen vor seiner eigenen Haustür.

Denn jetzt ist eigentlich der richtige Zeitpunkt gekommen, um sich ein bisschen nützlich zu machen. Glücklicherweise braucht sich unsere Hausgemeinschaft nicht um die Rasenpflege und den Grünschnitt zu kümmern, das übernimmt schon seit Jahren eine Firma. Na ja, und das blühende Etwas drumherum ist schon seit langem meine Aufgabe.

Jetzt ist es wieder an der Zeit sich um die Sommerbepflanzung zu kümmern. Da nächste Woche die Eisheiligen vor der Tür stehen, heißt es noch ein paar Tage abwarten. Doch solange sollte man das auch nicht tun, denn die Gartenmärkte haben sich schon ausreichend mit Geranien und Co. eingedeckt, warten auf den Ansturm der Kunden. Der wird in diesem Jahr besonders groß sein, denn viele sind aufgrund der aktuellen Situation zu Hause und bringen ihre Terrassen, Balkons oder Kleingärten in Ordnung.

Schließlich wollen sie sich erfreuen, abschalten und auf andere Gedanken kommen. Das kann man am besten mit der Natur, sei es auf engstem Raum im Wohnzimmer.