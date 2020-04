Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen: Kirchenpforte wie Discotür

Du kommst hier nicht rein. Diesen Satz müssen normalerweise Discobesucher fürchten. Bei Tageslicht erwartet man ihn nicht, doch dieser Tage kann es jedem passieren: am Supermarkt-Eingang, im Zoo, in der Kirche. Nicht weil die Garderobe ein bisschen zu leger ist, wird dann der Eintritt verweigert. Es geht ums Abstandhalten.

Um Abstand zwischen Besuchern zu gewährleisten, wird je eine Person auf 20 Quadratmetern zugelassen. Gerechnet auf die Gesamtfläche ergeben sich strenge Besuchergrenzen. Die Einkaufskörbe, die an zugelassene Personen vergeben werden, sind praktisch der Disco-Stempel auf dem Handrücken. Doch getanzt wird höchstens um haushaltsfremde Personen herum, denen man ja nicht nahe kommen soll.

Besuchergrenzen gelten auch unter freiem Himmel. Am Eingang des Tierparks zählen Mitarbeiter mit einem Handzähler, wie man ihn aus dem Sportunterricht kennt, wer hineinkommt und wer wieder geht.

Stellt sich die Frage, ob so auch an der Kirchenpforte verfahren wird. Wenn ab Sonntag die Gotteshäuser wieder zur Messe einladen dürfen, sind in geschlossenen Räumen maximal 30 Personen erlaubt. Wird dann abgewiesen, wer zu viel ist? Kontrolliert der Pfarrer am Eingang mit Handzähler und Zollstock, dass die Kirchenbänke nicht zu eng besetzt sind?