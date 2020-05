Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen: Kleine Spende, große Freude

Eine Radtour führte Margit Eismann aus Seebach und ihren Enkel unlängst von Thal zum Hörselberg und via Sättelstedt, Sondra und Schwarzhausen wieder nach Hause. In Sättelstedt kam ihnen am Ortseingang von einem Grill, der nach langer Corona-Abstinenz endlich wieder glühte, wunderbarer Bratwurstduft entgegen. „Wir suchten nach Geld in unseren Taschen, leider fast vergeblich. Nur mein Enkel hatte etwas Kleingeld dabei.

Er erkundigte sich bei den Damen am Grill, wie viel solch eine Köstlichkeit kosten würde und musste erkennen, dass ihm 1,30 Euro fehlte“, schreibt die Lehrerin. Als Oma tat ihr der Junge besonders leid, hätte er doch so gerne eine Bratwurst gegessen.

Ein Autofahrer mit Gothaer Kennzeichen hatte es wohl registriert und schenkte dem Enkel prompt das entsprechende Kleingeld. Überglücklich kaufte er sich eine Bratwurst und aß diese mit Vergnügen. „Der nette Herr hatte den Parkplatz leider schon verlassen, sodass wir uns nicht noch einmal persönlich bedanken konnten“, schrieb uns die Großmutter. Nun nutzt sie unsere Zeitung, um dem Spender auf diesem Weg herzlich zu danken.

Auf der Heimfahrt sprachen Oma und Enkel noch einige Male über das Erlebte und wünschen dem Mann, ihm möge auch etwas Gutes widerfahren.