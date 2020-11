Haben Sie bereits einen Adventskalender? Nein? Dann wird es so langsam Zeit, denn in weniger als drei Wochen wird das erste Türchen geöffnet. Und wenn wir ehrlich sind, fiebern wir doch jetzt schon mit jedem Tag der Weihnachtszeit entgegen. Das Fest im Kreise der Familie ist das Ziel der Entbehrungen, die wir im November leisten. Ob am Ende dieser vier Wochen wirklich Lockerungen stehen, bleibt offen.

Adventskitsch und Lebkuchenduft mögen das Gefühl der Unsicherheit betäuben. Her mit dem Lametta also, und mit den 24 Türchen, deren Inhalt von Jahr zu Jahr diverser wird. Statt schnöder Schokolade findet man nun gerne Whiskyproben, Gewürztütchen und Salami – originellerweise Adwurstkalender genannt – in den Öffnungen und statt Spielfiguren verbergen sich nicht ganz jugendfreie Erwachsenenspielzeuge darin. Die Tage bis zur Bescherung herunterzuzählen funktioniert natürlich auch ganz konsumfrei. Der lebendige Adventskalender bietet kleine Erlebnisse, wie das gemeinsame Singen, Glühweintrinken oder Basteln. Es bleibt zu hoffen, dass sich diese Tradition trotz Kontaktbeschränkungen auch in diesem Jahr weiterführen lässt. Zweifellos gibt es findige Bürger im Landkreis Gotha, die das vorweihnachtliche Zusammensein auch auf Abstand möglich machen.