Guten Morgen, Kreis Gotha: Macht der Gewohnheit

Zwar hat es noch einmal eine Verzögerung um eine Woche gegeben, doch nun ist bis Übermorgen die Krusewitzstraße in Gotha doch voll gesperrt.

Ein neues Haus bekommt dort einen Trinkwasseranschluss. Da muß der Verkehr nun wieder dort entlang rollen, wo er vor der Fertigstellung der Umgehungsstraße Sundhausen schon immer entlang lief, und zwar über die teils holprige Inselsbergstraße.

Bis vor Kurzem war die an der Einmündung der Krusewitzstraße noch blockiert, was ich nicht gerade sinnvoll fand, denn jede Sperrung einer Straße ohne Not sperrt doch auch einen potenziellen Rettungsweg.

Doch die einheimischen Autofahrer hatten sich an den nicht optimalen Zustand gewöhnt. Und da halfen Anfang dieser Woche auch kein Warnschild „Veränderte Verkehrsführung“ und kein Sackgassen-Schild, auf die Krusewitzstraße bezogen. Einer nach dem Anderen bog so wie immer links ab und musste dann drehen. Zeitweise standen sich dabei die Fehlfahrer gegenseitig im Weg. Nur weil sich das Verkehrsaufkommen noch insgesamt in Grenzen hielt, entwirrte sich die Situation dann doch wieder schnell.

Ist der Hausanschluss aber fertig gestellt, wird man wieder umdenken müssen. Ich wünschte, die Inselsbergstraße bliebe offen.