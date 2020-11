Guten Morgen, Kreis Gotha: Revolution im Rathaus

Im Gothaer Rathaus hat sich fast lautlos eine tiefgreifende Revolution vollzogen, so jedenfalls sagte es dessen Pressesprecher Maik Märtin blumig. Es handelt sich dabei um keinen närrischen Rathaussturm. Der steht ohnehin wegen der Corona-Pandemie zur am 11.11. beginnenden fünften Jahreszeit nicht an. Aller Voraussicht nach bleibt die Schlüsselgewalt auch während der tollen Tage im Februar nächsten Jahres beim OB.

Vielmehr bemerkt Rathaussprecher Märtin eine progressive Veränderung beim Blick auf die Anzeige des Diensttelefons. Statt der Telefonnummer vom Gegenüber am anderen Ende der Leitung werde jetzt im Display dessen Name angezeigt, nimmt er erstaunt zur Kenntnis – jedenfalls desjenigen, auf den das Telefon angemeldet ist.

Von dieser Umwandlung im Fernsprechverkehr sei im städtischen Verwaltungsbetrieb gar nichts verlautbart worden, wundert sich der Pressereferent laut nachdenkend. Er zieht schnell weitere Schlussfolgerungen. Das müsse mit einer Umstellung der Software beim Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung zusammenhängen. Da auch dem davon nichts bekannt ist, bleibt die Ursache dafür ein Rätsel.

Schön finden aber beide, wenn sie gleich wissen, wer am anderen Ende sitzt. Schließlich arbeiten sie mit offenem Visier.