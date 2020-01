Guten Morgen: Stunden mit Bruno

Wir sind wieder auf den Hund gekommen. Nicht körperlich. Da geht es uns gut.

Anders ist es um das Herrchen von Bruno, so heißt der Vierbeiner, bestellt. Schwer krank wie er momentan ist, kann er seinen Jagdhund derzeit nicht ausführen. So gehen wir mit Bruno ab und an Gassi, rennen und hecheln mit ihm um die Wette. Die Stunden verdeutlichen, wie viel Zuwendung, Zeit und Platz so ein Tier tagtäglich benötigt. Auf dem Hof und im Garten lief unser alter Hund fast nebenher. Anders ist es bei dem Stadthund bestellt. Überall muss der mit.

Beim Bäcker stand sogar ein Herr mit einem Riesenköter vorm Tresen zum Brötchenkauf. Bruno wartete hingegen geduldig vor der Tür.

Eine Frau wollte diese Woche zur Mittagszeit ein Fleischergeschäft in der Gothaer Innenstadt mit Hund betreten. Sie fragte vorher höflich, ob das möglich sei. Die Verkäuferin gab ihr eine abschlägige Antwort und begründete das mit „Hygiene“. – „Manche Leute fragen noch nicht einmal“, merkte die Verkäuferin hinterher an. Der Hund hätte sich im Laden ob all des Fleischgeruchs sicherlich wie im Paradies gefühlt. Aber nicht alle Kunden.

Es kommt noch so weit, dass wir alle aus einem Napf (fr)essen.