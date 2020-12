Guten Morgen: Warten auf ein Paket

Ich habe mir ein neues Fotoobjektiv gegönnt. In bestimmten Situationen kann ich damit noch sinnvoll fotografieren, die mit anderer Technik nicht mehr zugänglich sind. Das nützt mir für meine Arbeit, aber es nützt mir auch privat, da ich an schönen Fotos Freude habe. Da die Fachgeschäfte zu sind, blieb mir nur die Bestellung über das Internet. Im nächsten Jahr, wenn wieder der alte, höhere Mehrwertsteuersatz gilt, hätte ich für das Objektiv mehr berappen müssen.

Und doch wurde mir bei der Gelegenheit klar, wie wichtig der Einzelhandel ist. Gerade jetzt, wenn man an den geschlossenen Läden vorbeiläuft oder fährt. Denn wenn ich mich schweren Herzens von Geld getrennt habe, möchte ich das Produkt auch sofort nutzen.

Am Liefertag gab es ein hohes Paketaufkommen. Die Lieferung wurde in der Zeit um 15 Uhr angekündigt, aber es kam niemand. Ich war abwesend, hatte keinen Zettel im Briefkasten. Wurde der Zettel nur vergessen? Hat der Nachbar das Paket vor die Wohnungstür gestellt und es wurde gestohlen? Fahren die Postautos auch abends und sollte ich deshalb besser zuhause bleiben? Dazu gab es keine klare Auskunft. Aber gerade wenn etwas verloren ging, muss man zeitnah reagieren. Also Stress. Ungünstig für das Immunsystem. Ich hoffe, irgendwann im nächsten Jahr gibt es den Einzelhandel wieder.