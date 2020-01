Guten Morgen: Zettelflut im Einzelhandel

Beim ersten Schritt in ein Geschäft erklingt ein Glöckchen, das Sortiment ist überschaubar und der Verkäufer tippt jeden Preis aus dem Gedächtnis in seine Kasse. Es gibt sie noch, die kleinen Lädchen, meistens auf dem Land, wo man sich vertraut und nicht nachrechnet, wie viel denn zehn Brötchen kosten sollten.

Das Brötchen für auf die Hand gibt es noch immer, doch zu jedem Gebäck gibt es nun ein Zettelchen. Die Bonpflicht ist da, und mit ihr die Klagen über die deutsche Bürokratie, die es sich mit dieser Maßnahme erlaubt, Steuerhinterziehung zu erschweren. Auch Kleinstbeträge sollen erfassbar sein. Sei es die Scheibe Wurst oder die Kugel Eis – Einzelhändler und Kunde sollen es es schwarz auf weiß haben.

Manch Papier geht dann auf Reisen mit Pfennigen und Kaugummis in Hosentaschen, sind steter Begleiter im Handschuhfach bei Autofahrten. Andere landen, noch warm und mit feuchter Tinte, im Eimer. So stapelten sich auch vor meinen Augen die Bons in einer Bäckerei-Filiale, als die neue Regelung gerade einen Tag alt war. Die Kunden blickten ungläubig, als man ihnen das Zettelchen entgegenhielt.

Von der Erde bis zum Mond und zurück würden die Bons eines ganzen Jahres reichen, schätzt die Bäckerlobby. Dabei sollten die Müllberge doch schrumpfen, klagen die Konsumenten.