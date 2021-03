Am Gerätehaus in Seebergen hat Drei-Gleichen-Bürgermeister Jens Leffler (2. von links) die neue Schutzkleidung an die Vertreter der freiwilligen Feuerwehren aus den acht Ortsteilen übergeben.

Seebergen. Gemeinde Drei Gleichen investiert in die Ausrüstung. 40 neue Jacken und 40 neue Hosen wurden für die acht Wehren gekauft.

Am Gerätehaus in Seebergen haben Vertreter der acht Feuerwehren aus den acht Ortsteilen der Gemeinde Drei Gleichen – Cobstädt, Grabsleben, Großrettbach, Seebergen, Wandersleben, Mühlberg, Günthersleben und Wechmar – neue Schutzkleidung in Empfang genommen. Zunächst 40 Garnituren von Jacken und Hosen ersetzen in die Jahre gekommene Ausrüstung.