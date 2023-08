GutsMuths-Aktivtag in Schnepfenthal

Schnepfenthal. Kreissportbund Gotha stellt auf dem Gelände der GutsMuths-Gedächtnishalle Schnepfenthal sportliches Programm zusammen

„Mitmachen, Ausprobieren, Kennenlernen“ heißt es am Samstag, 26. August, in Schnepfenthal. Von 10 bis 14 Uhr veranstaltet der Kreissportbund auf dem Gelände der GutsMuths-Gedächtnishalle den ersten GutsMuths-Aktivtag. Auf dem Programm stehen unter anderem Nordic Walking, Nia-Tanz (körperliches und geistiges Konditionierungsprogramm), Yoga, Outdoor-Parcours, Kinderdisco und Gesundheitswandern. Die Mitmachangebote richten sich an jedermann, Einzelpersonen wie Vereine. Ein Teilnahmebeitrag werde nicht erhoben. Mitzubringen seien eine Gymnastikmatte und eigene Versorgung. Der Kreissportbund bittet um Anmeldungen für die Workshops.

Weitere Informationen und Programm unter www.ksb-gotha.de