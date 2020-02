Beim Tag der offenen Tür im Gymnasium Gleichense Ohrdruf zeigten Fiona Lips, Tessa Ludwig, Joleen Krug und Alina Püschel (hinten von links) Luca aus Ohrdruf, was man alles durch ein Mikroskop erkennen kann.

Ohrdruf. Beim Tag der offenen Tür wurde am Samstag das umfangreiche Bildungs- und Freizeitangebot des Ohrdrufer Gymnasiums vorgestellt.

Gymnasium Gleichense Ohrdruf fördert viele Begabungen

Für Volker Rühl war es am Samstag der letzte Tag der offenen Tür, den er als Leiter des Gymnasium Gleichense in Ohrdruf erlebte. Denn der 65-Jährige geht zum Ende dieses Schuljahres in den Ruhestand.

Ehemaliger Schüler als Lehrer tätig Seit 1990 leitet er die Schule – zunächst noch ein Jahr als Polytechnische Oberschule, ehe 1991 das Gymnasium Gleichense wiedergegründet wurde, „das 2006/2007 plötzlich auf der Kippe stand. Ich bin so froh, dass es uns damals mit der ganzen Region gelungen ist, das Gymnasium zu erhalten und es stark zu machen“, sagt Volker Rühl. Und Stefan Schambach (SPD), der Bürgermeister von Ohrdruf, pflichtet ihm bei seinem Besuch am Samstag bei: „Unsere Region braucht solch ein Bildungsangebot, das ist ein Standortfaktor.“ 360 Schüler lernen derzeit im Gymnasium Gleichense. Die Klassen fünf, sechs und zehn sind sogar dreizügig. 36 Lehrer unterrichten, darunter auch einige Referendare. „Es ist uns in den vergangenen Jahren gelungen, junge Lehrer, die wir ausgebildet haben, in unserer Schule zu halten und so das Kollegium zu verjüngen“, freut es den Schulleiter. „Wir haben jetzt sogar einen jungen Lehrer, der selbst als Schüler bei uns Abitur gemacht hat.“ Volker Rühl leitet das Gymnasium Gleichense in Ohrdruf seit seiner Eröffnung 1991 und noch bis zum Ende dieses Schuljahres, ehe er in den Ruhestand geht. Foto: Claudia Klinger Vielfältige Arbeitsgemeinschaften Er erlebe sehr engagierte Pädagogen, sagt Rühl. „Sie tragen dazu bei, unser Profil zu schärfen.“ Rühl nennt die Förderung von Mathe-Assen und die Chem-Kids, mit denen schon bei jungen Schülern Begeisterung für die Naturwissenschaften geweckt wird und die bereits erfolgreich an Wettbewerben teilgenommen haben. Ältere Schüler erzielten immer wieder Erfolge bei Jugend forscht. Er verweist auf Sport-Kooperationen mit Vereinen, wie Basketball in Gotha, woraus zum Beispiel Basketball-Projekttage resultieren. Seit vielen Jahren beschäftigen sich Schüler mit Trickfilm-Projekten, „und wenn bei unserem traditionellen Weihnachtskonzert in der Trinitatiskirche mehr als die Hälfte unserer Schüler auftritt, ist das schon beeindruckend“, findet der Schulleiter. Berufs- und Studienorientierung bei Unternehmen der Region Großen Wert lege das Gymnasium auch auf die Berufs- und Studienorientierung. Mit dem Ohrdrufer Gewerbegebiet gebe es dafür beste Bedingungen. „Wir pflegen Partnerschaften mit mehreren Unternehmen, zum Beispiel Brandt, MKT, Hermes und Möller-Tech“, zählt Volker Rühl auf. Die Schüler absolvieren Praktika und durch die Kooperation mit Hochschulen werde die Wahl eines passenden Studienfaches erleichtert. Gerade für den Übergang von der Grundschule aufs Gymnasium sei es wichtig, dass die Schule von Dienstag bis Donnerstag ein Ganztagsangebot macht. An diesen Nachmittagen sei Zeit für Hausaufgabenhilfe und Begabtenförderung, aber auch für zahlreiche Arbeitsgemeinschaften von Fußball und Basketball über Musik und Trickfilm bis hin zu Sprachen. Schüler lernen gern in Ohrdruf Die Schüler scheinen sich damit wohlzufühlen. Jedenfalls hatten die vielen Helfer am Samstag beim Tag der offenen Tür ein Lächeln im Gesicht, als sie ihre Schule an verschiedenen Stationen vorstellten, Fragen beantworteten oder bei der Versorgung halfen. Fiona Lips aus Catterfeld, Tessa Ludwig aus Petriroda, Joleen Krug und Alina Püschel, beide aus Ohrdruf, gehen in die Klasse 6/2 und sind des Lobes voll: „Es macht wirklich Spaß, hier zu lernen. Wir sehen unsere Freunde und die Lehrer sind toll. Sie erklären alles so, dass wir es verstehen und wir können jederzeit fragen.“