In der Hochzeitsallee wurde ein Hauptstrang der Trinkwasserversorgung neu verlegt.

Halbseitige Sperrungen in Gotha

Vom 16. bis voraussichtlich 27. November werden erneut im Einmündungsbereich Uelleber Straße/Friedrich-Ebert-Straße und Uelleber Straße/Südstraße Fahrbahnen halbseitig gesperrt. Die Sperrung wechselt im jeweiligen Bauabschnitt, beginnend mit der Westseite der Uelleber Straße von Höhe Hausnummer 64 bis Mitte der Einmündung Friedrich-Ebert-Straße. Anschließend wird halbseitig auf der Ostseite in der Uelleber Straße, Höhe Hausnummer 37, bis mittig der Einmündung Südstraße gesperrt. Die Asphaltdecke wird aufgrund des Neubaus der Trinkwasserversorgung in der Friedrich-Ebert-Straße und in der Hochzeitsallee wiederhergestellt. Für die Bauzeit gibt es eine Ampelregelung, teilt die Stadtverwaltung mit.