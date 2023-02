Halbtägige Schreibwerkstatt in Neudietendorf

Neudietendorf. Die Evangelische Akademie Thüringen lädt zu einem Workshop ein. Thema ist der Heimatort und der Zusammenhang mit persönlicher Geschichte.

Für viele Menschen gibt es einen Ort, an dem sie zu Hause sind und sich verorten. Doch wie viel hat dieser Ort mit ihnen zu tun, mit ihrer eigenen Geschichte? Und lässt sich dieser Zusammenhang von Ort und persönlichen Geschichten in Worte fassen? Am Beispiel Neudietendorf soll den Fragen in einer halbtägigen Schreibwerkstatt Samstag, 11. März, von 14 bis 17 Uhr im Zinzendorfhaus Neudietendorf nachgegangen werden.

Der Workshop wird durch die Bundeszentrale für politische Bildung gefördert, die Teilnahme ist kostenfrei. Besondere Vorkenntnisse oder Fähigkeiten sind nicht nötig, eine Anmeldung ist erforderlich. Das Online-Anmeldeformular steht auf der Internetseite der Evangelischen Akademie Thüringen.