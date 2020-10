Die Bauarbeiten am oberen Hauptmarkt in Gotha.

Seit Monaten gleicht der obere Hauptmarkt in Gotha einer riesigen Baustelle. Bagger graben sich tief in das Erdreich und Versorgungsleitungen werden verlegt. Das wird auch bis in das kommende Jahr so weitergehen. Für Gothas Stadtoberhaupt Knut Kreuch (SPD) Gelegenheit eine erste Halbzeit-Bilanz zu ziehen.