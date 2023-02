Hallenturnier und Hengstpräsentation in Mühlberg

Mühlberg. Zu der in Thüringen einmaligen Veranstaltung sind über 30 Hengste verschiedener Rassen angemeldet.

Ein Hallenreitturnier mit Beteiligung aus Thüringen und den umliegenden Bundesländern findet am Wochenende (25./26. Februar) auf der Reitanlage von Hartmut Schack statt. Am Sonntag, den 5. März, beginnt 14 Uhr die Hengstpräsentation der privaten Hengsthalter von Sachsen und Thüringen. Zu der in Thüringen einmaligen Veranstaltung sind über 30 Hengste verschiedener Rassen angemeldet. Sie präsentieren sich in einem bunten, abwechslungsreichen Programm dem Publikum, heißt es in einer Mitteilung weiter.