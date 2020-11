Wenn Bestimmungen gelten, die der weiteren Verbreitung eines Virus entgegenwirken sollen, geht so manch längst Gewohntes nicht. Doch auf das beliebte Halloween-Fest am 31. Oktober wollten die Gothaer Kultourstadt-GmbH und das Tierpark-Team um Anett Engelhardt dennoch nicht verzichten.

Die Firma San Events aus Erfurt zeigte per Laserlicht das Treiben gespenstischer Figuren. Foto: Peter Riecke

Der Erfolg gab ihnen recht, die Parkplätze rundum waren voll und es kamen 1530 Besucher. Aber nicht gleichzeitig, denn maximal 1000 Menschen durften sich zugleich in dem weiten Areal aufhalten.

Dort wurde auf das Stockbrot-Braten am Lagerfeuer verzichtet und in der Gaststätte wurden immer wieder Tische und Besteck desinfiziert. 100 große Kürbisse standen bereit, Gespenstergesichter auszuschneiden und von innen zu beleuchten. Doch beim Ausschneiden wurde darauf geachtet, nur Personen aus möglichst einem Haushalt an einem Tisch sitzen zu lassen.

Hexe Freya Kuego alias Daniela Hess zeigte eine Feuerschau. Foto: Peter Riecke

Schnitzplatz war dieses Mal nicht wie gewohnt unterhalb des Spielplatzes an der Gaststätte, sondern in dem in diesem Sommer aktivierten Konzertgarten. Dort spielte auch die Band Pappschlump Rockmusik für Kinder.

Auch alles, was sonst geboten wurde, war ebenso gut mit Abstand zu betrachten. Darunter eine Laserschau mit gespenstischen Motiven und Hexe Freya Kuego, die gefährlich mit dem Feuer spielte. Zwölf Mitarbeiter des Tierparkes einschließlich Marcel Bock waren im Einsatz. Von Marcel Bock stammen auch die Ideen für die außergewöhnliche Illumination des Tierpark-Geländes.