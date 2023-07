„Hannah-Höch-Ehrung“: Gotha sucht neue Preisträgerin

Gotha. Die Stadt Gotha nimmt ab sofort Vorschläge für Trägerinnen der „Hannah-Höch-Ehrung“ entgegen. So funktioniert die Bewerbung:

Gotha sucht wieder eine Trägerin der „Hannah-Höch-Ehrung“. Der Preis für kunst- und kulturinteressierte Frauen aus Gotha oder die engen Bezug zu der Stadt haben, wird am 1. November vergeben. Nun beginnt die Bewerbungsphase. Bis zum 15. September können Vorschläge eingereicht werden. Geehrt werden sollen Künstlerinnen aller Genres, auch solche, die in der Öffentlichkeit noch nicht oder wenig bekannt sind.

Vorschläge mit Name, Anschrift und einer kurzen Begründung nimmt das Büro der Gleichstellungsbeauftragten postalisch entgegen oder per E-Mail an gleichstellung@gotha.de.

Rückfragen beantwortet Kerstin Tornow unter oben genannter E-Mail oder unter Tel.: 03621/222229.