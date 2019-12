Harte Gitarrenklänge aus dem Thüringer Wald

35 Jahre Band-Geschichte hat die Heavy-Metal-Band Hardholz im November mit einem Jubiläumskonzert gefeiert. Dass sie es so weit geschafft haben, liege vor allem am Durchhaltevermögen der Bandmitglieder, berichtet Schlagzeuger Frank Brill.

Schlagzeuger Frank Brill ist Gründungsmitglied der Band. Foto: Archiv Hardholz

Das Jubiläumskonzert hat Hardholz im Bärensaal in Tambach-Dietharz gespielt. Warum keine größere Bühne?

Tambach-Dietharz ist unser Heimatort. Wir haben uns dort 1984 gegründet. Der Bärensaal ist der schönste Saal in Tambach-Dietharz, somit war es für uns ein würdiges Ambiente für unser Jubiläumskonzert. Über 200 Leute, Zuschauer von 16 bis 60, waren im Publikum.

Welches waren für Hardholz bisher die kleinste und die größte Bühne?

Die größte Bühne war für uns bis jetzt ein Festival in Polen Ende der 1980er-Jahre. Das Publikum wurde auf 100.000 Menschen geschätzt. Aber auch bei uns in der Nähe gibt es große Bühnen, wie die Thüringenhalle, in der wir schon gespielt haben. Eine kleine Bühne hatten wir zuletzt in einem Club in Sachsen. Dort passen 100 Leute rein.

Die Band hatte in der DDR die Spielerlaubnis Sonderstufe. Wie angepasst musste Heavy Metal in der DDR sein?

Diese Einstufung, die jeder Musiker machen musste, war sicherlich ein zweischneidiges Schwert. Doch die Jury bestand nicht nur aus DDR-Funktionären, sondern hauptsächlich aus Fachleuten, wie Dozenten der Musikhochschule Weimar. Bei ihnen lag der Fokus auf der Musik. Es diente natürlich auch dem Schutz des Publikums: Wer nicht mal die Grundstufe schaffte, den wollte man nicht auf die Bevölkerung loslassen. Die Sonderstufe war die höchste Amateurstufe. Damit konnten wir den höchsten Stundenlohn verlangen und von den Gagen das eigene Equipment erweitern. Es war übrigens Pflicht, mindestens 60 Prozent Ostmusik zu spielen. Das waren bei uns fast ausschließlich eigene Songs.

Also hat Hardholz in der DDR-Zeit auch West-Titel gespielt?

Die Bandmitglieder vor dem Bus, den sie mit ihren Konzertgagen finanziert haben. Foto: Archiv Hardholz

Ja. Wir hatten eine gewisse Ersatz-Funktion für die Heavy-Metal- und Hardrock-Fans in der DDR. Die haben Metallica, die Scorpions und Iron Maiden nicht live sehen können und sich diese Musik von uns gewünscht.

Wie war die Atmosphäre bei solchen Einstufungen?

Sonntagmorgens war im Kreiskulturhaus in Gotha immer die Einstufung. Vom Orgelspieler bis hin zur Rockband spielte dort jeder vor. Die Stimmung war immer gut, denn es gab Bier. Selbst wenn wir nicht dran waren, habe ich mich gern dazu gesetzt. Wenn eine Band abgelehnt wurde, hatte das selten politische Gründe. Einige Musiker waren einfach grottenschlecht.

Hat sich das Gefühl, auf einer Bühne Musik zu machen, nach der Wende geändert?

Am Gefühl hat sich nichts geändert, es sind nur deutlich weniger Auftritte geworden. Unsere Auftrittsmöglichkeiten sind uns weggebrochen und wir drohten, pleite zu gehen. Das Gefühl, auf der Bühne zu stehen, war noch genauso schön. Doch die Sehnsucht, auf der Bühne stehen zu können, die wuchs. Heavy Metal war Mitte der 1990er-Jahre weniger gefragt. Deshalb haben wir 1993 eine Coverband gegründet, The Thors. Wir spielten Oldies und konnten damit Proberaum, LKW und das Equipment finanzieren.

Doch es war nicht das Ende von Hardholz.

Nein, es war nicht das Ende. Wir waren ja befreundet und haben uns dadurch nie verloren. 2014 haben wir uns wieder zusammengeschlossen – ein richtiger Neuanfang. Den Namen Hardholz kannten noch viele, doch an Auftritte zu kommen, war sehr schwer.

1990 war Hardholz mit der Nummer "Wieland der Schmied" auf Platz 5 der DDR-Top-10. Foto: Archiv Hardholz

Schätzen auch jüngere Musikfans die langjährige Erfahrung?

Davon gehen wir aus. Nicht nur durch unseren neuen jüngeren Sänger, der erst 2014 dazugestoßen ist, erreichen wir auch ein breiteres Publikum. Mittlerweile stehen wieder mehr junge Leute auf diese Art von Musik, die wir machen. Eine Zeit lang ging es nur um Death Metal, Black Metal, wo man nur Grunzgesang hört.

Wie geht es mit Hardholz weiter?

Wir gehen die Sache gelassen an. Wir haben Spaß miteinander und wollen vielleicht schon 2020 einen neuen Tonträger herausbringen. Neue Songs gibt es schon. Und wir bewerben uns weiter fleißig bei Festivals. So wollen wir weiter Fuß fassen in der Szene.

Hardholz tritt am Samstag, 28. März, 21 Uhr, in Zella-Mehlis im Da Capo auf und ist zudem am Freitag, 15. Mai, beim Metal Gods Open Air in Hoppegarten zu hören.