Hasen ausgewichen: Junge Frau verletzt, Auto defekt - 44 km/h zu schnell: Lkw-Fahrer in Gewahrsam

Hasen ausgewichen: Junge Frau verletzt, Auto defekt - 44 km/h zu schnell: Lkw-Fahrer in Gewahrsam

144 km/h statt 100 km/h

Mittwochmorgen bis in die Mittagsstunden hinein führte die Polizei auf der B 88, zwischen Crawinkel und Ohrdruf, Geschwindigkeitsmessungen durch. Der schnellste Fahrer war mit 144 km/h bei zulässigen 100 km/h unterwegs. Es folgt eine Bußgeld und ein Fahrverbot. Insgesamt passierten über 1.000 Fahrzeuge die Kontrollstelle.

Hasen ausgewichen: Junge Frau verletzt, Auto defekt

Eine 18-Jährige fuhr mit ihrem Opel am frühen Donnerstagmorgen die Kreisstraße 7, zwischen Eschenbergen und Molschleben, als nach derzeitigem Erkenntnisstand ein Hase auf die Fahrbahn lief. Die Fahrerin wich dem Tier nach links aus und kam auf einem Feld zum Stehen. Die Fahrerin verletzte sich dabei leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Schaden auf dem Feld beziffert die Polizei mit rund 500 Euro. In diesem Zusammenhang rät die Polizei, einem Wildtier auf der Fahrbahn nicht auszuweichen, sondern das Fahrzeug auf der Fahrspur zu halten und eine Notbremsung einzuleiten.

Betrunkener Lkw-Fahrer muss in Gewahrsam

Kornhochheim. Ein 57-Jähriger wurde durch Zeugen gesehen, wie er mit seinem Lkw in der Straße 'Molsdorfer Lindenweg' fuhr. Da der Fahrer augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde die Polizei informiert. Diese konnte ebenfalls deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Der Mann verweigerte einen Atemalkoholtest. Aufgrund der eindeutigen Hinweise wurde eine Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Blutentnahme musste unter Zwang durchgeführt werden. Der Mann leistete weiterhin so massiv Widerstand, dass er in Unterbindungsgewahrsam genommen werden musste.

