Hauptbahnhof Gotha: Bauziel ist 2028

Die Sanierungen des Hauptbahnhofs ist eins der kommenden Großbauprojekte in Gotha.

Gotha. 2025 soll mit der Sanierung des Gothaer Hauptbahnhofs begonnen werden. Aktuell läuft die Planerauswahl.

2025 soll mit dem Umbau des Gothaer Hauptbahnhofs begonnen werden. Stadt und Baugesellschaft Gotha stecken derzeit in der Planerauswahl, informierte Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) kürzlich. Die Planungen sollen voraussichtlich Mitte kommenden Jahres abgeschlossen sein, wonach die Fördermittelanträge gestellt werden können. Die Fertigstellung werde für 2028 erwartet. „Für das Regulativ in Deutschland ist das eine sehr kurze Dauer“, so Kreuch.