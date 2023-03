Hauptstraße im Landkreis Gotha wegen Schornsteinbrand zeitweise voll gesperrt

In Seebergen brannte am Sonntag ein Schornstein. (Symbolbild)

Seebergen. Die Polizei sperrte die Hauptstraße in Seebergen, weil ein Schornstein brannte. Was die Feuerwehr verhindern konnte.

Ein Schornstein geriet am Sonntag in Seebergen in Brand. Nach Angaben der Polizei löschte die Feuerwehr das Feuer und konnte verhindern, dass auch das Wohnhaus brannte.

Menschen wurden nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens muss noch ermittelt werden. Die Hauptstraße von Seebergen war teilweise voll gesperrt.

