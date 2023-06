Hauswand stoppt Irrfahrt: Autofahrerin durchbricht mehrere Bauzäune und eine Schranke

Waltershausen. Im Landkreis Gotha hat eine Autofahrerin erheblichen Schaden verursacht. Erst eine Hauswand stoppte das Fahrzeug. Das vermutet die Polizei als mögliche Ursache.

In Waltershausen im Landkreis Gotha ist eine Autofahrerin nach einer Irrfahrt gegen ein Haus geprallt. Laut Polizei war die 45-Jährige mit ihrem Opel die Gothaer Straße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs, als sie plötzlich über den Gehweg fuhr, mehrere Bauzäune sowie eine Zufahrtschranke durchbrach und schließlich an einer Hauswand zum Stehen kam.

Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Als mögliche Unfallursache komme eine Verwechslung von Gas- und Bremspedal in Betracht, so die Polizei.

