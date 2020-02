Heimat steht bei Vereinen aus dem Kreis Gotha im Mittelpunkt

Eine lockere Stimmung herrschte am Donnerstagabend im Gothaer Kunstforum, wo zum dritten Mal der Westthüringer Stiftungspreis verliehen wurde. Die Gäste lauschten zum einen ganz entspannt den Klängen von Vincent Heinze am Klavier, zum anderen wunderten sie sich über zwei Putzfrauen, die permanent mit Wischlappen und Reinigungsmitteln Wände und Boden bearbeiteten. Doch sehr schnell wurde klar: Das gehörte zum Programm.

Ehrenamtliches Engagement angemessen würdigen

Frau Else (Astrid Bank) und Frau Diana (Diana Floetenmeyer) von der 3k-Theaterwerkstatt Mühlhausen hatten die Lacher schnell auf ihrer Seite. Vor allem Frau Else, die sich über ihre Kollegin aufregte, weil sie überall Plüschtiere verteilte, die nach ihrer Meinung bei der Preisverleihung nichts zu suchen hätten. Doch die wurden gebraucht für den ersten Preisträger.

Seit 2017 wird die Auszeichnung von der Stiftung Westthüringen ausgelobt. Die Stiftung sei eine Mitgliederinitiative der VR-Bank Westthüringen, erklärt Vorstandsmitglied Ralf Schomburg. Bereits zum dritten Mal wurde der Preis, der mit insgesamt 3000 Euro dotiert ist, vergeben. „Er soll Lob und Anerkennung für diejenigen sein, die sich ehrenamtlich in Vereinen, Verbänden oder Institutionen engagieren“, so Schomburg. Denn schließlich seien es genau diese Menschen, die das gesellschaftliche Leben in Westthüringen mitgestalten.

Jury bewertet Vereinsarbeit

Im Beritt der VR-Bank würden insgesamt 3200 Vereine bestehen, davon 1100 allein im Landkreis Gotha. Wie Ralf Schomburg sagte, haben sich zwölf Vereine mit ihren Ideen und Projekten für den Stiftungspreis beworben. Das könnten aus seiner Sicht im nächsten Jahr ruhig noch mehr werden. In diesem Jahr hat sich die Jury für zwei Vereine aus dem Landkreis Gotha und einen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis entschieden.

Cornelia Schuster und Ronald Bellstedt vom Kreisverband Gotha des Naturschutzbundes freuen sich über die Ehrung. Foto: Conny Möller

Um die Rettung und den Schutz der Natur geht es den Mitgliedern des Gothaer Kreisverbandes des Naturschutzbundes. Beeindruckt hat die Stiftungsjury das Engagement für die Natur ihrer Region und die Jugendarbeit. Natürlich spielt beim Naturschutz neben den heimischen Pflanzen auch die Tierwelt eine große Rolle. Und hier kam Putzfrau Else wieder zu Wort. Sie forderte ihre Kollegin auf, endlich die ganzen Viecher einzusammeln. Nur zögerlich kam die Putzfrau ihrem Wunsch nach. „Heute ist der 6. Februar, der Tag der lahmen Ente“, rief Frau Else ihr hinterher.

1875 erster Bund der Naturforscher in Gotha gegründet

Sogleich geleitete Putzfrau Else den Biologen und ehemaligen Vorsitzenden des Nabu, Wolfgang Klug, ans Rednerpult. Er hielt die Laudatio zum Preisträger Nabu Kreisverband Gotha. Klug nahm zunächst die Gäste mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte. So habe der Naturschutzbund eine lange Tradition. 1875 wurde in Gotha der erste Bund der Naturforscher von Gustav Zahn gegründet.

Zahns Schüler Erich Veit setze diese Arbeit fort. „Er war ein leidenschaftlicher Naturschützer“, erzählt Wolfgang Klug. Unter ihm seien 1941 im Landkreis zwei Naturschutzgebiete ausgewiesen worden: der Burgberg Waltershausen und der Südhang am Großen Seeberg. Klug setzte seine Ausführungen fort, indem er die jetzige Arbeit des Gothaer Naturschutzbundes, der 1991 gegründet wurde, vorstellte. Durch enge Partnerschaften mit dem Gymnasium Ernestinum und der Arnoldischule seien viele Jugendliche gewonnen worden. Wolfgang Klug freute sich deshalb, dass sein Kreisverband, den er viele Jahre selbst leitete, den Stiftungspreis nebst 1000 Euro Preisgeld erhalten hat.

Der zweite Preisträger aus dem Landkreis kommt aus Ohrdruf. Bock auf Rock ist ein Verein, der sich erst im vergangenen Jahr gegründet hat. Bürgermeister Stefan Schambach (SPD) würdigte dessen Leistung, die die Mitglieder in kurzer Zeit an den Tag legten. Der ehemalige Güterverkehrsbereich am Ohrdrufer Bahnhof soll zu einer Begegnungsstätte für Jung und Alt umgebaut werden.

Der Dritte im Bunde war der Verein Dorfmittelpunkt Anger-Eigenrieden aus dem Unstrut-Hainich.