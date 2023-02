Heimatverein bleibt Motor für Kultur in Wechmar

Wechmar. Der Heimatverein Wechmar setzt Ziele für 2023. Dazu gehört die Teilnahme an der Europeade in Gotha und endlich wieder eine erfolgreiche Kirmes.

Eine positive Bilanz zu 2022 zogen die Mitglieder des Wechmarer Heimatvereins kürzlich in ihrer Jahreshauptversammlung. Doch noch laufe nicht alles rund mit Blick auf das kulturelle Leben in dem Dorf. Unter den vielen Veranstaltungen, die für 2023 geplant sind, soll auch endlich wieder die Kirmes in Wechmar ein Erfolg werden.

Erst seit 2011 wird wieder regelmäßig Kirmes in dem Drei-Gleichen-Ort gefeiert. Doch auch nach mehr als zehn Jahren finde das Fest noch nicht recht Anklang im Dorf. „Der Verein hat bisher viel Kraft investiert und bis heute ist unklar, ob sich Jugendliche in diesem Jahr finden, die bereit sind, die jahrhundertealte Tradition fortzuführen“, beklagt der zweite Heimatvereinsvorsitzende, Wolfgang Herz.

Erfolge waren hingegen die Veit-Bach-Festspiele und die Premiere des Theaterstücks „Vitus Bach und der Anfang zur Musik“. Besonders die Präsentation des Buches „Wunder von Wechmar“ über die Rettung des Landhauses Studnitz war den Mitgliedern wichtig.

140 Mitglieder vom Säugling bis zum Senior

Für 2023 plant der Verein am Freitag vor Pfingsten das 25. Laubmännchenfest. Vom 12. bis 16. Juli wollen die Wechmarer die 58. Europeade in Gotha unterstützen, mit Beiträgen zum Heimatabend, ihrer Teilnahme am Festumzug sowie der Betreuung und Unterbringung von Gästegruppen.

Am 23. November erinnert der Verein an Ehrenmitglied Rüdiger Freiherr von Wechmar, der 100 Jahre alt geworden wäre, bevor ab 1. Dezember zum 17. Wechmarer Weihnachtsmarkt eingeladen wird. „Es ist schon toll, was wir immer wieder auf die Beine stellen, mit 140 Mitgliedern im Alter von sieben Monaten bis weit über acht Lebensjahrzehnte“, freut sich zum Abschluss Grit Schack, die seit 35 Jahren im Vereinsvorstand ist.