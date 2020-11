Heimatverein Wechmar kämpft mit Ausfällen durch Pandemie

Auf dem Dach des Landhaus Studnitz in Wechmar hat sich ein Marder durchgewühlt und im Rokokosaal ist es der Holzwurm, der sich an dem historischen Parkett von 1750 zu schaffen macht. Allein der ungebetene tierische Besuch hat das Jahr 2020 kein einfaches für den Wechmarer Heimatverein werden lassen, der das Landhaus 1997 gekauft hat. Durch die Pandemie fallen wichtige Einnahmequellen weg, die zur Beseitigung der Schäden benötigt werden. „Vereine stehen vor einer riesigen Bewährungsprobe“, sagt Knut Kreuch (SPD), Gothas Oberbürgermeister und Vorsitzender des Heimatvereins Wechmar, mit Blick alle ehrenamtlich Engagierten.

2020 sollte eine Veranstaltung auf die nächste folgen, doch wie allerorts war in Wechmar damit im März Schluss. Zudem wurden bis Ende Juni alle Trauungen abgesagt, für die Hochzeitsgesellschaften das Landhaus Studnitz gemietet hatten. Lediglich fünf Trauungen fanden bisher statt. Für die nun kleineren Hochzeitsgesellschaften kam der Rokokosaal nach den Lockerungen nicht mehr infrage, erklärt Knut Kreuch (SPD), Gothas Oberbürgermeister und Vorsitzender des Heimatvereins Wechmar.

Sanierung des Parketts kostet bis zu 30.000 Euro

Allein rund 9000 Euro kostet die Unterhaltung des Landhauses den Verein jährlich – Geld, das 2020 kaum erwirtschaftet werden konnte. Die Sanierung des Parketts wird inklusive denkmalpflegerischen Gutachten auf 20.000 bis 30.000 Euro geschätzt. Das könne nur mit Fördermitteln gestemmt werden, so Kreuch. Doch allein der Zeitpunkt der Sanierung bereitet Probleme: Im Winter könne der Saal durch eine defekte Heizung nicht geheizt werden, im Sommer könnten durch Bauarbeiten weniger Hochzeiten gebucht werden.

So hofft man auf 2021, vor allem auf den September. Dann sollen die Veit-Bach-Festspiele in der Sankt-Viti-Kirche stattfinden. Darin gebe es genug Platz, um mit Abstand Veranstaltungen durchzuführen, betont Knut Kreuch mit Blick auf die Pandemie. Die Tickets seien schon jetzt gut nachgefragt. „Wir planen ein Stück von neuer Qualität“, sagt der Vereinsvorsitzende Kreuch. Dazu gehöre, dass neun Lieder eigens für das Stück komponiert werden, das an den Anfang der Familiensaga zurückkehrt.

40 Rollen für Stück über Stammvater werden noch vergeben

Wie in der ersten Aufführung 2000 geht es auch 21 Jahre später wieder um den Bach-Stammvater Vitus. Die 40 Rollen sollen noch in diesem Jahr vergeben werden. Die Proben für die zwei Aufführungen beginnen voraussichtlich im Frühjahr und werden ab August täglich eingeplant.

Die Perspektive, dann wieder zusammenzukommen und gemeinsam Vereinsarbeit zu leisten, so wichtig für die Mitglieder, so Kreuch. „Den Menschen fehlt der Kontakt“, bemerkt er.

Nicht nur durch Feste und Festspiele macht sich der Heimatverein in Wechmar bemerkbar. Als im Sommer ein mittelalterlicher Ziehbrunnen im Ort entdeckt wurde, setzte sich der Verein für dessen Erhaltung ein. Der Brunnen werde nun abgedeckt bis Fördermittel zur Sanierung akquiriert werden können. Die Verfüllung, die zur Diskussion stand, sei vom Tisch.

Am Samstag, 28. November, werden zwischen 14 und 16 Uhr Karten für die Veit-Bach-Festspiele am 3. und 4. September 2021 im Landhaus Studnitz verkauft.