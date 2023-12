„Heinzi“ erzählt Märchen auf dem Gothaer Weihnachtsmarkt

Gotha Märchenstunden auf dem Gothaer Weihnachtsmarkt kommen gut an. Ralph-Uwe Heinz schlüpft demnächst im Kulturhaus Gotha im „Dinner auf Goth‘sch“ in seine Paraderolle.

Klaus-Dieter Simmen

Da geht ihm das Herz auf! Wenn Ralph-Uwe Heinz Märchen erzählen kann, ist er glücklich. Und die Kinder, die ihm gebannt zuhören nicht minder. Deswegen gab es für ihn auch nicht das geringste Zögern, als zum 1. Dezember die Anfrage kam, auf dem Buttermarkt mit einer Märchenstunde das Öffnen des ersten Türchens des lebendigen Gothaer Adventskalenders zu begleiten. Das Ganze verlief überaus erfolgreich, sodass Heinz beschloss: Märchenstunde gibt es fortan immer samstags – und das bis zum Schluss. Und der ist am 15. Dezember, ab 16 Uhr wird er da nochmal an dieser Stelle Märchen erzählen. An diesem Tag endet nämlich das Märchenrätsel. Einen Tag später werden die Gewinner gezogen.

Der Gothaer fühlt sich vor Publikum ohnehin quicklebendig, und vor kleinem ganz besonders. Und außerdem freut er sich über das gelungene Märchenrätsel der Händler auf dem Buttermarkt. Mit seiner Märchenstunde kann er das prima unterstützen. Als Märchenerzähler ist er flexibel. In seinem selbstgebastelten Koffer hat er nicht nur ein Fernsehgerät, das ganz ohne Strom funktioniert, sondern auch Kostüme, die Kinder mit Lust zum Mittun kurzerhand in Akteure verwandelt. Dabei überfordert er seine Mitspieler keineswegs, das Vergnügen soll nicht gemindert werden.

Welche Form er schließlich wählt, entspringt der Situation. Und welches Märchen der Gothaer letztlich erzählt, entscheidet natürlich das Publikum. Vergangenen Samstag war es jenes vom „Suppenstein“. Denn nicht von den Gebrüdern Grimm gesammelt, sondern in Irland entstanden, war es den wenigsten Zuhörern bekannt. Wohl deshalb hat sich die kleine Ina für dieses Märchen entschieden. Und alle – Erzähler und Publikum – erlebten auf dem Gothaer Buttermarkt eine vergnügliche Zeit. Am Nachmittag schlüpfte der Mann erneut in die Rolle des Märchenerzählers, diesmal zum Adventsmarkt im Teilhabezentrum in der Gartenstraße.

Seit zwei Wochen ist Ralph-Uwe Heinz als Freiberufler unterwegs. Nicht nur in Thüringen ist er als mittelalterlicher Herold ein Begriff. Mittelalterspektakel bereichert er als Radolf zu Düringen landauf und landab. Er ist in der Region auch als Moderator unterwegs. Und als Schauspieler steht er auf der Bühne. Demnächst als Diener in „Dinner auf Goth’sch“, eine Paraderolle, in der die Gothaer ihn kennen und lieben. Nach sechsjähriger Pause verkörpert er diese erneut am 30. Dezember im Kulturhaus. Und wer Gotha gern auf besondere Weise erleben will, kann Heinz als Gästeführer buchen.