Heiraten im Schloss Friedenstein Gotha ist wieder möglich

Ab diesem Wochenende können sich Paare nach coronabedingter Pause wieder im Vorzimmer der Herzogin im Schloss Friedenstein trauen lassen. Unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln dürften auch Gäste des Brautpaares der Zeremonie beiwohnen, teilte die Stiftung Schloss Friedenstein mit.

Geheiratet werde unter einem gerade restaurierten Gemälde, das Herzog Friedrich I. von Sachsen-Gotha-Altenburg zeigt, gemalt von Christian Schilbach. Das Ahnenporträt hatte sich in einem konservatorisch schlechten Zustand befunden, weshalb das Gemälde mit finanzieller Unterstützung der Kulturstiftung der Stadt Gotha, des Freistaats Thüringen und des Freundeskreises Kunstsammlungen Schloss Friedenstein Gotha restauriert worden sei. Das kostete laut Stiftung rund 12.000 Euro, da das Gemälde mit 2,44 Meter mal 1,48 Meter eine beachtliche Größe habe.

Die Stiftung Schloss Friedenstein besitzt von Christian Schilbach verschiedene Ahnenporträts. Schilbach, zunächst „Kunstmahler“ in Plauen, dann Hofmaler in Dresden und wiederum „Kunstmahler“ in Wien, wurde 1708 vom Gothaer Herzog Friedrich II. zum Hofmaler und Kunstkämmerer – Vorsteher der herzoglichen Kunstkammer – ernannt und schuf insbesondere Porträts der herzoglichen Familie und des Hofstaates.