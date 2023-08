Heiße Musik auf dem Kleinen Hörselberg

Hörselberg. Stromstarke Musik präsentiert die Band „Theodor Strom“ am 13. August auf dem Kleinen Hörselberg.

Die Gerataler Band „Theodor Strom“ steht für 100 Watt Rock’n Roll. Diesen will sie am Sonntag, 13. August, auf dem Kleinen Hörselberg zu Gehör bringen. Beginn ist um 14 Uhr.

Pur und laut klingt ihre Stromgitarrenmusik, gepaart mit Texten aus dem Leben. Bluesmusiker Stephan Graf ist nicht nur an der Gitarre zu hören, sondern setzt auch stimmlich die Aspekte. Begleitet wird er von seinen Bandmitgliedern Benjamin Kettenbeil (git), Robert Katke (bass) und Michael Heyer (drums).

Karten gibt es im Vorverkauf in der Kleinkunstkneipe Schorsch’l, Georgenstraße 19 in Eisenach und an der Tageskasse. Für das Musikevent auf dem Hörselberg wird ein Fahrdienst eingerichtet. Diesen übernimmt das Fuhr- und Mietwagenunternehmen M. Krauß unter Telefon: 03691/ 7030818.