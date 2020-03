An der Friedrich-Schiller-Universität Jena werden Proben auf das Coronavirus untersucht.

Helios schaltet Hotline zu Corona

Aufgrund der aktuellen Situation zum Coronavirus hat Helios jetzt deutschlandweit eine Hotline geschaltet unter der Anrufer Auskünfte rund um die Virusinfektion erhalten und an Ansprechpartner innerhalb des Klinikunternehmens weitergeleitet werden. Die Hotline, die 24 Stunden geschaltet ist, steht auch den Bewohnern des Landkreises Gotha zur Verfügung, denn Helios betreibt in der Residenzstadt ein Akutkrankenhaus.

Im Gothaer Klinikum wurden mittlerweile alle Veranstaltungen in diesem Monat abgesagt. Davon betroffen sind neben Elterninformationsabenden, auch Kreißsaalführungen, Erste-Hilfe-Kurse für Eltern, Stillgruppe und Babymassage. Das Krankenhaus folgt damit den Empfehlungen, welches das Robert-Koch-Institut Berlin für die Bewertung von Großveranstaltungen herausgegeben hat.

Wie der Helios-Krankenhausbetreiber am Dienstag mitteilte, seien bundesweit mehrere Coronavirus-Abstrichstellen eingerichtet worden. Auch in Mitteldeutschland, wie etwa am Erfurter Helios-Klinikum, stehen solche Einrichtungen bereit. Die Hotline vermittelt bei Bedarf auch eine Videosprechstunde, Corona-Virus-Abstrichstellen oder einen Drive-In für Abstriche.

Helios-Hotline unter Telefon: 0800/8123456 für Fragen rund um das Sars-CoV-2-Virus