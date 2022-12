Helping Angels Gotha unterstützen krebskranke Anastasia

Gotha. Christian Korff von den Helping Angels Gotha wurde zum Thüringer des Jahres 2022 gewählt.

Der Helping-Angels-Initiator Christian Korff wurde am Samstag zum „Thüringer des Jahres 2022“ gewählt. Der Vereinsvorsitzende der „Helfenden Engel“ aus Gotha hatte sich bei der Publikumsabstimmung um den Ehrenamtspreis mit 24 Prozent der abgegebenen Stimmen durchgesetzt. Sozialministerin Heike Werner (Linke) überreichte dem engagierten Vereinsvorsitzenden Urkunde und Scheck in Höhe von 2000 Euro.

Der Rettungssanitäter Christian Korff leitet seit fünf Jahren den Verein Helping Angels, der sich zur Aufgabe gemacht hat, unheilbar Kranken ihren letzten Wunsch zu erfüllen. Daneben bietet der Verein Erste-Hilfe-Kurse für Kindergarten- und Grundschulkinder an. Aktiv unterstützte der Verein die Flutopfer im Ahrtal mit Sach- und Geldspenden.

Korff zeigte sich überwältigt, dass er als „Thüringer des Jahres“ auserwählt wurde. Noch während der Auszeichnung, die von Frank Krätzschmar, Vorstandsvorsitzender der Thüringer Ehrenamtsstiftung vorgenommen wurde, erklärte er, was mit dem Geld geschehen soll. Die Summe überreichte er einer krebskranken 32-jährigen jungen Frau, für die der Verein das Benefizkonzert „Anastasia will leben“ in Tambach-Dietharz organisiert hat.