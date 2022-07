Herd von Balkon geworfen - Vierjährige von Auto erfasst

Die Polizei in Gotha nahm einen 30-Jährigen in Gewahrsam. (Symbolbild)

Gotha/Emleben. In Gotha hat ein Mann unter anderem seinen Herd vom Balkon geworfen. Eine Vierjährige wurde in Emleben von einem Auto erfasst.

Am Sonntag wurde die Polizei in Gotha in die Lindemannstraße gerufen. Zeugen hatten gemeldet, dass ein Mann Gegenstände von seinem Balkon herunterwarf. Vor Ort traf man auf einen 30-Jährigen, der bereits Müllsäcke, einen Wasserkocher sowie einen Elektroherd vom Balkon aus der zweiten Etage geworfen hatte. Personen wurden nicht verletzt, der Mann wurde in Gewahrsam genommen.

Vierjährige von Auto erfasst

Am gestrigen Mittag kam es in Emleben in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Vierjährige verletzt wurde. Nach Angaben der Polizei wollte das Mädchen die Straße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto, was von einem 70-Jährigen gefahren wurde. Das Kind verletzte sich dabei und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

