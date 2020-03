Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hermann Brill: Ein beispielhaftes Leben

Die Ausstellung über Leben und Wirken von Hermann Brill, die bis Ende Mai in der Gothaer Gedenkstätte Tivoli zu sehen ist, ist in höchstem Maße aktuell. Das jedenfalls befand Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) in seiner Eröffnungsrede. Sie zeige einen Menschen, dessen Einsatz und Mut im Kampf gegen Nationalsozialismus und Stalinismus auch in der heutigen politischen Situation in Thüringen beispielgebend ist. Auf 25 Tafeln wird der Lebensweg eines Mannes nachgezeichnet, der am 9. Februar 1895 in Gräfenroda geboren wurde, und in insgesamt fünf Staatssystemen lebte und sich aktiv einbrachte. Die Ausstellung war zuvor in seinem Geburtsort im Ilm-Kreis zu sehen, das Tivoli ist die zweite Station in Thüringen.

Brill begegnete auch Hitler – als Vorsitzender des thüringischen Staatsgerichtshofes. Hier sollte der spätere Diktator als Zeuge gegen Wilhelm Frick aussagen, den Innen- und Volksbildungsminister mit NSDAP-Parteibuch. Die Fragen von Brill und den anderen Ausschussmitgliedern brachten Hitler zur Weißglut. Brill erinnerte sich später: „Ich hatte in dieser Szene den Hysteriker Hitler ohne Maske gesehen.“ Nach der Machtergreifung ging der Sozialdemokrat in den Widerstand und landete schon bald im Zuchthaus in Brandenburg. Als Unverbesserlich wurde er Ende 1943 ins Konzentrationslager Buchenwald gebracht. Bereits 1944 gründet er dort eine Volksfrontkomitee und agierte als dessen Vorsitzender. Nur durch glückliche Umstände entging Hermann Brill im KZ dem Henker. Nach der Befreiung vor 75 Jahren organisierte Brill bereits am 19. April 1945 ein Treffen, auf dem das Buchenwalder Manifest der demokratischen Sozialisten verabschiedet wurde.

Dieser Zeit übrigens widmet sich am 24. März ein Vortrag im Tivoli. Wolfgang Röll referiert über Brills Aufenthalt im KZ. Dieser war seit 1983 wissenschaftlicher Mitarbeiter, seit 1999 Leiter des Bereichs Museologie/Historische Sammlung der Gedenkstätte Buchenwald. Der Vortrag beginnt 19 Uhr und findet im Historischen Saal der Gedenkstätte statt.