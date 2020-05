Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Herrchen gesucht

Die zuletzt vorgestellte Perser-Mischlingskatze konnte anhand des Fotos erkannt und von ihren Besitzern nach Hause geholt werden. Fluse ist ihr Name und sie war glücklich, ihre Menschen zu sehen.

In unserer heutigen Folge geht es um zwei Fundtiere. Ein schwarz-weißer Kater wurde am 27. April in Gotha-West in der Von-Hoff-Straße gefunden. Er ist kastriert und in einem guten Allgemeinzustand. Leider ist er nicht gekennzeichnet oder gechipt.

Dieser schöne Kater ist in Gotha-West gefunden worden. Foto: Tierheim Arche Noah

Der Kater ist sehr verschmust, zeigt sich aber in der Arche Noah ängstlich. Vielleicht lebte er als Wohnungskatze gelebt, meint Tierheim-Leiterin Kathrin Matthieß, und ist irgendwie entwischt.

Es wäre sehr schön, wenn seine Besitzer ihn sofort abholen würden. Vielleicht erkennen ihn ja auch Bekannte oder Nachbarn. Sollte sich niemand für den schönen Kerl melden, dann sucht er natürlich auf schnellstem Weg ein neues Revier.

In Döllstädt wurde in einer Gartenanlage ein aufgeweckter Jack-Russell gefunden. Da im Areal keine Besitzer ausgemacht werden konnten, kam er zu seiner Sicherheit in die Arche Noah. Leider hat auch er keinen Chip, sodass kein Besitzer ermittelt werden kann.

Der braun-weiße Jack-Russell wurde auf ungefähr sieben Jahre geschätzt. Er hat eng mit Menschen gelebt, sonst wäre er nicht so liebenswürdig und offen, meint die Tierheim-Leiterin. Falls sich für den Jacky kein Besitzer meldet, soll auch er schnell neue Menschenfreunde bekommen. So aufgeschlossen wie er ist, könnte er auch in einer Familie unterkommen. Interessenten müssen aber wissen, dass Russells sehr agil sind und ihr Leben nicht in Langeweile verbringen möchten.

Weitere Informationen gibt es im Tierheim Arche Noah unter Telefon: 03621/75 54 25.