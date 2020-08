Wegen der ungeklärten Abwasserentsorgung und Erschließung der Bungalow-Siedlung am Hirzberg gibt es jetzt fast täglich neue Entwicklungen.

Herrenhof. Beigeordneter Rommeiß legt Amt und Mandat nieder. Bürgermeister Nagel gibt Entleeren der Sammelgruben in Auftrag.

In Herrenhof überschlagen sich wegen der Probleme um die Abwasserentsorgung die Ereignisse, nachdem die Gemeinderatssitzung am Montag keine Lösung dafür aufgezeigt hat. Am Dienstag legte der ehrenamtliche Beigeordnete René Rommeiß (Initiative für Herrenhof) sein Amt und Mandat im Gemeinderat nieder.