Herzogin Karoline Amalie führt durch den Gothaer Schlosspark

Gotha. Bei Kaffee und Kuchen erzählt die Adlige danach von ihrem Leben vor 200 Jahren.

Die Herzogin Karoline Amalie von Sachsen-Gotha und Altenburg lädt am Sonntag, 27. Juni, 14 Uhr, in den Schlosspark in Gotha ein. Gästeführerin Eleonore Voll schlüpft in die Rolle der Adligen, die in diesem Jahr ihren 250. Geburtstag gefeiert hätte.

Der „Herzogliche Klatsch“ führt schließlich auf die Terrasse des Schlossparkhotels, wo die Herzogin bei Kaffee und Kuchen weitere illustre Anekdoten preisgibt. Treffpunkt ist das Denkmal „Ernst der Fromme“ in der Friedrich-Jacobs-Straße. Zur selben Führung wird noch einmal am 18. Juli um 14 Uhr eingeladen. Die Teilnahme kostet 15 Euro. Kaffee und Kuchen sind im Preis inbegriffen. Im Vorverkauf gibt es Tickets in der Tourist-Information am Hauptmarkt 40.