Herzoglicher Klatsch am Muttertag: Führung durch Gothas Schlosspark

Gotha. Herzoglichen Klatsch versprüht Gästeführerin Eleonore Voll am Muttertag alias Herzogin Karoline Amalie in Gothas Schlosspark.

Gothas Gästeführerin Eleonore Voll führt am Sonntag, 14. Mai, Gäste durch den Schlosspark. Dabei schlüpft sie in die Rolle der Herzogin Karoline Amalie von Sachsen-Gotha und Altenburg. Bei dem Rundgang durch die Gärten der Gothaer Herzöge steht, anlässlich des Muttertages, die Rolle der Mutter im Fokus der Erzählungen.

Treffpunkt ist um 14 Uhr am Denkmal von Ernst dem Frommen in der Friedrich-Jacobs-Straße, unterhalb von Schloss Friedenstein. Nach dem Rundgang können die Teilnehmer den Nachmittag bei Kaffee und Kuchen auf der Terrasse des Hotels am Schlosspark ausklingen lassen.

Wie hat sich Rolle der Mutter verändert?

Bei den illustren Geschichten und Offenbarungen der Herzogin geht es um das Rollenbild der Frauen als Mutter und wie es sich über die Jahrzehnte verändert hat. Denn eine Mutter gibt ihrem Kind das Gefühl von Geborgenheit, grenzenloser Liebe und Verständnis, schließlich ist sie die Person, die im Kindesalter den Kleinen Zärtlichkeiten schenkt und das Selbstvertrauen der Kinder stärkt. Oder gibt es doch mehr Parallelen, die noch gar nicht erkannt wurden? Auf diese Fragen wird Herzogin Karoline Amalie alias Eleonore Voll eine Antwort parat haben.

Eine weitere Führung zum Thema „Herzoglicher Klatsch – Kurze Parkführung mit anschließendem Kaffeetrinken“ findet erst wieder am Sonntag, den 1. Oktober, um 14 Uhr statt. Diese wird ebenfalls in Kooperation mit dem Hotel am Schlosspark in Gotha durchgeführt.

Eine Voranmeldung in der Gothaer Tourist-Information ist aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl erforderlich.