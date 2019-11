Herzogshaus am Nesselberg brennt und Bungalow in Flammen

Ein einsatzreiches Jahr liegt hinter den Feuerwehrleuten von Tambach-Dietharz. Allein mit dem Löschen von Bränden waren sie insgesamt 944 Stunden beschäftigt. „So viele wie seit Jahren nicht mehr“, sagt Wehrleiter Steffen Fuchs, als er zur Jahreshauptversammlung die zurückliegenden Monate Revue passieren lässt. Hinzu kommen 620 Stunden für technische Hilfeleistungen.

Besonders zwei Großbrände forderten die Truppe. Am 11. Februar stand in der Nordstraße ein Bungalow in Flammen, am 4. September das Herzogshaus am Nesselberg. „Wir hatten schon die Befürchtung, dass sich diese Brandserie fortsetzt, als am 21. September die Fütterung am Berghotel gebrannt hat“, sagt Fuchs. Zum Glück habe sich das nicht bestätigt. Zudem war das Feuer dort rechtzeitig bemerkt worden.

Das Löschen des Bungalowbrandes in der Nordstraße sei durch schwierige Anfahrt, wenig Stellfläche und Wind erschwert worden. Das Löschwasser habe aber schnell zur Verfügung gestanden.

Silberne Ehrennadel für die beiden Küchenfeen: Regina Pfannstiel und Marita Vogelreuter (links), rechts Klaus Steffens, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands. Foto: Wieland Fischer

Beim Löschen des Brandes am Herzogshaus mitten im Wald habe es sich bezahlt gemacht, dass die Feuerwehr eine Woche zuvor das Löschen von Waldbränden geübt hatte, sagt Fuchs. Wegen der Trockenheit und Waldbrandgefahr hatte die Führung vorher schon sondiert, wie sich ausreichend Löschwasser in den Wald bringen lässt. „Es war sehr hilfreich, dass wir ein fertiges Konzept dafür hatten“, sagt Fuchs. Zudem pumpte die Feuerwehr von Floh-Seligenthal von der anderen Seite des Rennsteigs Wasser zum Brand. „Das löscht genauso wie unseres“, bemerkt der Wehrleiter. So konnte ein Übergreifen der Flammen auf den Wald verhindert werden.

Dieses Jahr sei die Truppe bisher zu 82 Einsätzen ausgerückt. Die Ausbildung summiere sich auf 1580 Stunden. Dieser Aufwand und ehrenamtliche Arbeit sei nur durch das Verständnis der Familien und Angehörigen möglich, dankt Fuchs.

Auch der Verein unterstütze die Arbeit tatkräftig. Vereinsvorsitzender Rainer Kolitsch hebt besonders Mario Kachel hervor, der sich um die Versorgung der Kameraden kümmere sowie die Küchencrew Regina Pfannstiel und Marita Vogelreuter.

Fred Vogelreuter (links) und Norbert Fieber gehören seit 40 Jahren der Freiwilligen Feuerwehr an. Foto: Wieland Fischer

Wehrleiter Fuchs ist froh, dass die beiden in Tambach-Dietharz ansässigen großen Firmen, dort beschäftigte Feuerwehrleute für Einsätze problemlos freistellen. Das sei nicht überall selbstverständlich.

Die Feuerwehr stehe der Stadt bei sämtlichen Veranstaltungen tatkräftig bei, hebt Bürgermeister Marco Schütz (parteilos) hervor. Das fange beim Maibaumstellen an und höre nicht beim Rafting auf. Wegen zahlreicher Veranstaltungen zum Jubiläum „100 Jahre Stadt Tambach-Dietharz“ waren die Feuerwehrleute auch da häufig gefordert. Die Feuerwehrleute wollen 2020 auch wieder beim Wildwasser-Rafting mit zupacken. Das war diesen Sommer wegen ausgetrockneter Apfelstädt in die Kritik geraten.

Für das kommende Jahr kündigt der Bürgermeister den Kauf eines Hilfeleistungs-Löschgruppen-Fahrzeuges (HLF 10) für 370.000 Euro an, um das 27 Jahre alte Vorgängermodell zu ersetzen. Die Stadt setze dabei auf finanzielle Unterstützung durch Kreis Gotha und Land Thüringen. Der Zuschuss von städtischer Seite stehe bereits im Etatentwurf. „Wir werden es auf jeden Fall anschaffen“, sichert Schütz zu.

Lucas Dörrfeld (von links) ist zum stellvertretenden Atemschutzgerätewart ernannt worden; hier mit Bürgermeister Marco Schütz und Sven Völker (stellvertretender Wehrführer). Foto: Wieland Fischer

Stolz ist die Truppe auf ihre Jugendabteilung. Die zählt derzeit 41 Mitglieder. „Darum werden wir von anderen beneidet“, sagt Fuchs. Beim Kreisausscheid belegten die Älteren den ersten Platz, berichtete Sophia Raßmann, die stellvertretende Jugendwartin. Fuchs: „Das lässt uns beruhigt in die Zukunft blicken.“

Ehrungen und Beförderungen

Regina Pfannstiel und Marita Vogelreuter (Ehrennadel in Silber), Lucas Dörrfeld (stellvertretender Atemschutzgerätewart), Sophia Raßmann (Oberfeuerwehrfrau), Christian Kampke (Oberfeuerwehrmann), Philipp Müller (Hauptfeuerwehrmann), Martin Horn (Löschmeister), Fred Vogelreuter (Oberlöschmeister), Michael Bartosch, Peter Kadur, Rainer Kolitsch (alle Brandmeister), Steffen Fuchs (Oberbrandmeister), Bastian Kolitsch und Philipp Oppermann (beide zehn Jahre Dienst in der Feuerwehr), Fred Vogelreuter und Norbert Fieber (40 Jahre Feuerwehr) sowie Lisa-Marie Rupprich und Michael Jung (neue Mitglieder der Feuerwehr)