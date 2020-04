Landtagsabgeordneter Matthias Hey vor seinem Bürgerbüro am Gothaer Hauptmarkt.

Gotha. Der Landespolitiker Matthias Hey will sein Bürgerbüro schon am Montag wieder öffnen.

Hey öffnet Bürgerbüro in Gotha

Der Gothaer Landtagsabgeordnete Matthias Hey (SPD) will ab kommenden Montag, 20. April, wieder sein Bürgerbüro am Hauptmarkt öffnen. Ab diesem Tag will der Landespolitiker der Gothaer Bevölkerung wieder für Fragen zur Verfügung stehen. Sprechstunde ist von 16 bis 18 Uhr.

Von Montag bis Donnerstag von 10 bis 18 Uhr und freitags bis 16 Uhr sind er und seine Wahlkreismitarbeiter vor Ort und direkt erreichbar. Da weiterhin strenge Hygieneregeln gelten, ist eine Anmeldung unter Telefon: 03621/73 32 16 aber Voraussetzung, um längere Wartezeiten zu vermeiden. Matthias Hey dankt für das Verständnis für seine Entscheidung und hofft, bald wieder wie gewohnt im Bürgerbüro am Hauptmarkt den üblichen Betrieb aufnehmen zu können. red