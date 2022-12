Hier ist Wintersport im Kreis Gotha bereits möglich

Kreis Gotha. Der Schnee im Kreis Gotha reicht an einem Ort bereits aus, um Ski zu fahren. Auch Winterwanderwege sind präpariert.

Deutschland bibbert aktuell bei Minustemperaturen und auch im Landkreis Gotha bleibt das Quecksilber seit Tagen unter dem Gefrierpunkt. Während der Schnee meist noch nicht ausreicht, um Loipen zu spuren, kann man im Thüringer Wald im Bereich des Landkreises trotzdem schon aktiv sein.

Wer den meisten Schnee im Gothaer Land sucht, dürfte derzeit bei Tambach-Dietharz fündig werden. Dort liegen in höheren Lagen 20 Zentimeter Pulverschnee, im Tal immerhin noch sieben Zentimeter. Darüber informiert der Regionalverbund Thüringer Wald. Rund neun Kilometer Winterwanderwege sind bereits präpariert worden, darunter die Wege am Apfelstädter Grund, am Wildgehege und an der Schmalwassertalsperre.

Auf der Wiedepfuhlswiese bei Tambach-Dietharz besteht sogar die Möglichkeit, Ski zu fahren. Eine Spur wurde dort aufgefahren. Vorsicht gilt jedoch am Sperrhügel Richtung Oberhof – dort besteht durch die Witterung noch immer Bruchgefahr.

Auf dem Inselsberg liegen derzeit rund 13 Zentimeter Schnee, bei Finsterbergen immerhin 19 Zentimeter, ebenso wie rund um Friedrichroda. Loipen oder Wanderwege sind dort noch nicht präpariert, auch weil kommende Woche wieder Tauwetter angesagt ist, wie die Stadtbetriebe Friedrichroda mitteilen.