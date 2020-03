Hilfe bis vor die Haustür oder per Telefon in Ohrdruf

Ursprünglich wollten Antje Lucy, Gundula Bomm und weitere Ohrdrufer vergangenes Wochenende Geburtstag feiern. Der Kirchenladen „MannaManna“ besteht zehn Jahre. Das Jubiläumsfest haben sie angesichts der Corona-Krise abgesagt. Doch die Hilfe soll fortgesetzt werden, auch wenn der Kirchenladen wegen der allgemeinen Beschränkungen geschlossen ist. Das geschehe telefonisch oder mit Lebensmittellieferung an die Haustür. Vor allem in Krisenzeiten benötigen Bedürftige Unterstützung, sagt Pastorin Bomm. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Vor diesem Hintergrund war der Kirchenladen, benannt nach dem Himmelsbrot, 2010 in einem Eckhaus an der Bahnhofstraße eröffnet worden. Der damalige Gemeindekirchenrat und Stadtpfarrer Martin Heinke hatten den Anstoß gegeben. Eine Sozialanalyse von Ulrike Weber, damals Pastorin in Hohenkirchen, verdeutlichte, dass es auch in einer Kleinstadt wie Ohrdruf und Umgebung sozial Schwache gibt, die Kleiderkammer und Lebensmittelausgabe mit Bezugsschein nutzen würden.

Sechs Ehrenamtliche arbeiten für den Kirchenladen

Es bildete sich ein Freundeskreis, der den Betrieb von Tafel, Kleiderkammer, Tee-Stube und Männer-Stammtisch – bei Kaffee – ermöglicht und unterstützt – auch finanziell mit Beträgen von fünf bis 500 Euro. „Jeder, wie er kann“, sagt Antje Lucy, die den Kirchenladen managt. Mit Regina Ortlepp ist sie eine Frau der ersten Stunde dort. Ein bisschen sei „MannaManna“ das Fundament im Alltag der Kirchgemeinde, sagt Pastorin Bomm.

Sechs Ehrenamtliche halten den Kirchenladen am Laufen – auch wenn er jetzt geschlossen ist. Vor der größten Herausforderung standen sie in der Flüchtlingskrise 2015/2016, als auf dem Truppenübungsplatz Ohrdruf zeitweilig hunderte Flüchtlinge untergebracht waren. „MannaManna“ war für sie eine Anlaufstelle.

Doch Bedürftige gibt es auch in Ohrdruf, etwa 200 sogenannte Bedarfsgemeinschaften sind für die Tafel angemeldet. Etwa 50 nutzen diese pro Woche. „Bei Nöten und Sorgen sind wir weiter telefonisch erreichbar“, sagt Antje Lucy.

Kirchenladen „MannaManna“ Ohrdruf, Tel.: 03624/308 777