Hilfe für Menschen in allen Lebenslagen

Gotha. Am Gothaer Klosterplatz gibt es jetzt eine Anlaufstelle der EUTB. Sie richtet sich an Menschen in allen Lebenslagen.

Eine neue Anlaufstelle für teilhabe, Rehabilitation und Inklusion wurde jetzt im Landkreis Gotha geschaffen. Die Beratungsstelle befindet sich am Klosterplatz 6 in Gotha und ist jeweils dienstags von 8 bis 12 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr geöffnet, teilt Susan Bischoff von der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) mit.

Die EUTB wird vom Bund gefördert und arbeitet in Gotha unter Trägerschaft der Diakonie. Das Angebot richtet sich an Menschen in allen Lebenslagen. „Wir sehen die Beratungsstelle als ergänzendes Angebot, um eine Lücke zwischen Ratsuchenden und Leistungsträgern zu füllen“, so Bischoff. Beeinträchtigten Menschen soll geholfen werden, ein selbstständiges Leben zu führen.