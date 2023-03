Die Feuerwehr wurden bereits öfter zu Einsätzen zum Gebäude in der Gartenstraße gerufen (Archivbild).

Hilflose Person in Gothaer Gartenstraße geborgen

Gotha. Die Feuerwehr übergab den obdachlosen Mann dem Rettungsdienst. Die Drehleiter kam zum Einsatz.

Eine Person aus einem Abrissgebäude in der Gartenstraße half die Feuerwehr Gotha Donnerstagvormittag zu bergen. Dabei kam die Drehleiter zum Einsatz, sagt Mike Neitzel. Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr weiter mitteilt, ist die Person im Anschluss an den Rettungsdienst übergeben worden. Sechs Einsatzkräfte waren knapp eine halbe Stunde beschäftigt.

Nach Informationen unserer Zeitung handelt es sich um einen obdachlosen polnischen Staatsbürger, der das Gebäude gegenüber vom Parkhaus in der Nacht zum Donnerstag zum Übernachten genutzt hatte. Er klagte über Schmerzen und konnte nicht mehr laufen, Bekannte informierten eine Sozialarbeiterin. In dem Gebäude sollen öfter Obdachlose übernachten. In der Vergangenheit brannte es auch mehrfach.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.