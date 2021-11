Hilfsgüter gehen von Gotha aus auf Reisen

Gotha. Mehr als 200 Pakete für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ machen sich jetzt von Gotha aus auf die Reise zu Kindern in Krisengebieten.

Mehr als 200 Pakete werden bald auf Reisen gehen. Vor ein paar Wochen hatte Gothas Landtagsabgeordneter Matthias Hey (SPD) die Bürger um Unterstützung gebeten, sich an der internationalen Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ zu beteiligen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Zahlreiche Spender hatten kleine Pakete mit Kleidung und Spielsachen für Kinder in Krisengebieten gepackt und in seinem Bürgerbüro am Hauptmarkt abgegeben. „Es sind innerhalb eines Monats mehr als zweihundert Päckchen geworden“, freut sich Hey.

Täglich stapelte sich der kunterbunte Turm in die Höhe. Am Montag schaute Lehrerin Franziska Bachmann von der Grundschule Sonneborn vorbei und brachte weitere zehn Weihnachts-Schuhkartons vorbei. Die hatten die Schüler der dritten Klasse gepackt.

Die Päckchen sollen nun vom Organisator der weltweiten Hilfsaktion abgeholt werden, damit sie noch pünktlich zum Fest zugestellt werden können. Matthias Hey bittet deshalb, keine weiteren Päckchen ins Bürgerbüro zu bringen, da diese ihre Empfänger nicht mehr erreichen können.